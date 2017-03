Qualidade da carne brasileira tomou o tom da abertura oficial da 79ª Expogrande

A qualidade da carne brasileira deu o tom do discurso das autoridades que abriram oficialmente a 79ª Expogrande, nesta quinta-feira (30). Na abertura do evento, realizado pela Acrissul, entidade que reúne criadores e produtores rurais de Mato Grosso do Sul, todos enfatizaram a qualidade do produto brasileiro e criticaram as últimas ações da Polícia Federal que colocaram em xeque um dos mercados mais importantes do país.

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Baliro Maggi, começou sua fala pontuando a importância das investigações, mas que estas sejam responsáveis. “Nós não esperávamos que uma ação feita por nós mesmos, dentro do Brasil nos prejudicasse tanto no mercado internacional e no local também (…). O Brasil demorou mais de 40 anos para conquistar o mercado internacional de alimentos, construiu ao longo disso, com conhecimento, com ciência, com tecnologia, com a Embrapa, com produtores, com gente amando esta atividade e agora temos que começar e temos que remar tudo de novo”, criticou.

Para o prefeito Marquinhos Trad, o estrago só não foi maior porque o governo federal tomou atitudes imediatas mostrando a qualidade da carne brasileira. “Deus fez a conciliação de ser justamente vossa excelência o ministro no momento em que de maneira midiática, de maneira irresponsável a atitude daqueles que deveriam zelar pelos princípios constitucionais do nosso país expuseram de maneira abjeta, ignóbil, de maneira rasteira todos aqueles que produzem e levam o progresso do desenvolvimento para o nosso pais”, afirmou.

Ele ainda frisou que o Mato Grosso do Sul e Campo Grande não aceitam esse tipo de atitudes, até porque todas as açõoes do governo do estado são vistoriadas, fiscalizadas e atentas para que se possa produzir a melhor carne, não apenas do Brasil, mas do mundo. “A vinda de vossa excelência aqui nos dá essa credibilidade. E Mato grosso do Sul continuará sendo pujante exportando a melhor carne que há no mundo”, afirmou.

O presidente da Acrissul lembrou ainda que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, que, segundo ele, a carne aqui nunca foi fraca. “O povo e a nossa carne é forte. A hora e a vez do Brasil está chegando. Não adianta armações que venham nos jogar na vala comum. Essa é uma operação cheia de pirotecnia, espetaculosa, dramática, desonestas. Não somos contra nenhuma operação da PF, muito menos somos contra a Lava Jato, mas não gostamos de receber sempre impropérios contra o agronegócio. Ele que garante o Brasil”, finalizou.

