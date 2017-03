Qualidade da carne bovina de MS é destaque em lançamento do Biopec

A qualidade da carne bovina de Mato Grosso do Sul foi a principal tônica dos discursos das lideranças rurais durante o lançamento do Laboratório Multiusuário de Biossegurança para a Pecuária – Biopec, realizado nesta quinta-feira (30), na sede da Embrapa Gado de Corte.

Durante o evento, o presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, falou tanto do desenvolvimento agropecuário em 40 anos, como a importância do trabalho desenvolvimento pela comunidade científica e pela pesquisa e pela tecnologia. Nos últimos 40 anos houve incremento de 130% da produção de carne e em função da contribuição científica ao setor", enfatiza.

Saito falou também sobre a qualidade da carne no evento. “Nossa carne é referência mundial de qualidade e de sustentabilidade, resultado do trabalho desenvolvimento passa por uma rigorosa inspeção sanitária federal”.

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, a Biopec é um laboratório que fornecerá um reforço para o setor. “Temos uma pecuária e uma agricultura sustentável, altamente responsável, graças à ciência e tecnologia”, acrescentou.

O governador Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, salientou que o setor pecuário pode responder rapidamente por esta retomada em relação ao que esperamos. “Vivemos a era das oportunidades. Até 2010 a maior parte da população vivia na zona rural. Agora a situação inverteu”.

Participaram do evento o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; o vice-presidente do Sistema Famasul, Nilton Pickler; diretor executivo, Lucas Galvan; diretor-tesoureiro, Luis Alberto Moraes Novaes; o presidente da Embrapa, Maurício Lopes; o chefe da Embrapa Gado de Corte, Cleber Oliveira. Compareceram também os secretários de estado, Eduardo Riedel, Renato Roscoe, Jaime Verruck; os senadores Waldemir Moka e Simone Tebet; deputados federais, Tereza Cristina, Geraldo Rezende; além do deputado estadual, Márcio Fernandes.

