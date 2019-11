Da Redação com Assessoria

Na hora de compor o visual as mulheres acabam pensando mais na roupa, sem considerar a lingerie que será utilizado. Diferentemente do que se costuma pensar a calcinha é extremamente importante para o resultado final. Pensando nisso, veja qual calcinha escolher para cada tipo de look.

Como valorizar a sua roupa com a calcinha

A calcinha fio dental é o modelo mais coringa de todos, isso porque a lingerie fio dental é a menor de todas, o que facilita o seu uso inclusive durante o uso de calça legging.

Caso você esteja pretendendo vestir uma peça mais justa, evite a calcinha de renda e os demais tipos de calcinha de renda sexy com a aplicação de outros detalhes, isso porque eles marcam nas roupas mais coladas no corpo.

Já no caso da transparência é importante evitar cores fortes nas calcinhas para que não fique aparecendo. Assim sendo, a melhor alternativa é a calcinha lingerie bege de uma tonalidade mais próxima a da sua pele.

Se você está em busca de um modelo que ajude a modelar o seu corpo, e que também valorize a sua silhueta não deixe de adquirir a calcinha maxi.

A calcinha mini, bem como a calcinha midi e até mesmo a calcinha midi podem ser encontradas na versão de corte a laser que podem ser utilizadas com todos os tipos de roupa sem que a costura fique marcando tanto o corpo.

Calcinha para cada tipo de corpo

Para facilitar ainda mais a hora das compras, é interessante que você tenha consciência corporal para saber o que combina mais com você. Dessa forma não há chances de você errar no look!

A caleçon, que também é conhecida como calcinha midi é mais indicada para para as mulheres que tem mais volume na parte do bumbum, e além disso ficam excelentes com roupas mais fluidas. Só não se esqueça de ficar atenta na hora de vestir, uma vez que ela pode acabar embolando e consequentemente marcar.

Enquanto a fio dental calcinha é extremamente democrática e fica bem com as mais variadas silhuetas!

Já a calcinha microfibra no formato de string atende melhor quem tem o formato de corpo que se assemelha ao triângulo invertido, ou seja com ombros mais largos e medidas menores na parte do quadril. Uma das grandes vantagens desse modelo é que as laterais podem ser reguladas - o que melhora o conforto durante o uso.

A calcinha tanga é o tamanho perfeito para o dia a dia da mulher, isso porque ela alia o bem-estar com a sensualidade.

Agora que você já sabe qual modelo atende mais a sua necessidade é hora de ir às compras!