Qual a diferença entre purificador, bebedouro e filtro de água?

O purificador de água, o bebedouro de água e o filtro para água são equipamentos adequados para prover água tratada e consumível a qualquer ambiente - seja de caráter residencial, empresarial, comercial ou público.

Todos são eficientes e qualificados para desempenhar determinadas funções, porém, tem características diferentes que atendem necessidades mais específicas e por isso estamos aqui para explicar no que se diferenciam! Dessa forma buscamos facilitar sua vida, ajudando você a identificar se precisa comprar purificador de água, comprar bebedouro de água ou comprar filtro de água!

O que são purificadores de água?

Os purificadores de água são equipamentos indicados para pessoas que procuram por uma solução mais completa e eficiente, capaz de eliminar todos os tipos de bactérias e impurezas da água - inclusive sais e cloretos derivados do sistema de tratamento.

Ainda assim, os modelos se diferenciam em algumas características, mesmo que sejam da mesma marca. Isso inclusive influencia a diferença de preço purificador de água - o não quer dizer que um é mais ou menos qualificado do que o outro, mas sim que possui mais recursos e tecnologias mais avançadas para atender outras carências.

Independente da marca que preferir - podendo ser um purificador de água IBBL, purificador de água Soft ou um purificador de água Consul -, você vai poder usufruir de vantagens como eliminar totalmente as partículas sólidas presentes na água, se livrar com problemas de odores e coloração diferentes, dispensar a necessidade de comprar galões de água, poder instalar o equipamento diretamente na saída de água que deseja, adquirir equipamentos com opção de refrigeração (tendo opções de purificador de água gelada) e até atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo se o equipamento for um purificador de água natural e gelada com mais de uma saída de água.

O que são bebedouros de água?

Os bebedouros de água são equipamentos mais simples que somente filtram a água recebida de galões ou direto da rede elétrica, quando é o caso de um bebedouro elétrico.

Diferente dos purificadores, os bebedouros são mais adequados para atender casos de ambientes localizados em regiões que contam com um sistema de tratamento de água mais eficiente e você vai perceber que com o filtro de água é a mesma coisa!

Tendem a atender uma pessoa por vez, especialmente os modelos de bebedouros que precisam de galão - mesmo que sejam refrigerados.

O que são filtros de água?

Os filtros de água não são equipamentos individuais com mecanismos próprios como os apresentados acima, já que são basicamente elementos filtrantes que infelizmente não tem nenhum poder de ação contra bactérias e não conta com tecnologia hidráulica.

Isso quer dizer que seu poder de filtrar se deve a gravidade somente e por isso acaba sendo menos completo do que as outras soluções!

Além dos filtros de bebedouros industriais diretamente ligados à rede, os filtros funcionam a base de vela e seu reservatório deve ser higienizado.

Você pode encontrar opções de filtro de água industrial também!

Onde comprar esses equipamentos?

Se quiser encontrar bebedouro de água em Salvador, purificador de água em Salvador ou filtro de água em Salvador pode começar pesquisar pelo segmento, especificando no campo de busca “comprar filtro de água, purificador ou bebedouro de água na Bahia”, porque fica mais fácil de encontrar fornecedores com entrega rápida ou até imediata.

Isso também ajuda a deixar o custo benefício do preço de filtro de água, bebedouro de água e purificador de água ainda melhor, porque diminui o valor do frete e já te dá uma referência de lugar para assistência técnica!

Agora você já sabe tudo que precisa para comprar bebedouro, purificador ou filtro de água na Bahia.