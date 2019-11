Hoje os barbeiros têm investido em diferentes metodologias para atender cada vez mais as necessidades dos clientes - Foto: Reprodução/Instagram

Na hora de fazer a busca por um local para cuidar da barba e cabelo como é o caso da barbearia em Bauru é normal ter dúvidas sobre qual o mais indicado para a sua necessidade. Pensando nisso, veja quais são as diferenças entre barbearia e cabeleireiro.

Barbeiro ou cabeleireiro: qual escolher?

Para que você consiga fazer a escolha correta é necessário entender quais são as diferenças entre eles. A começar que a barbearia em Bauru, assim como as demais conta com profissionais mais especializados em cortes e estilos de barba tradicionais com focos no styling.

Além disso, os procedimentos são realizados com máquinas de raspar o cabelo, bem como de lâminas e navalhas. Esse profissional é mais indicado quando se está em busca de serviços mais "estilizados" como é o caso do degradê, além de desenhos geométricos, por exemplo.

Uma das grandes vantagens é que eles sabem como fazer acabamentos com produtos como a pomada para barba, e até mesmo com o creme ou gel de barbear.

Ainda que o cabeleireiros tenham conhecimento a respeito de como fazer um corte com mais movimentado, além de quais tratamentos capilares são mais indicados, bem como de penteados e colorações, nada impede que o barbearia busque especialização para tais técnicas e venha a se tornar um profissional ainda mais completo.

Hoje os barbeiros têm investido em diferentes metodologias para atender cada vez mais as necessidades dos clientes, como é o caso do visagismo que faz um estudo profundo a respeito de qual o melhor corte e formato de barba baseado nas medidas do rosto, bem como na tonalidade da pele e também das feições da pessoa.

Vantagens de ir à uma barbearia

Levando em consideração a rotina atarefada das pessoas o ideal é encontrar locais que façam uma atendimento eficiente e com agilidade.

Para ficar ainda mais prático para os clientes, existem estabelecimentos que além de oferecer o telefone barbearia em Jaú, bem como de telefone barbearia em Bauru oferecem a possibilidade do cliente fazer o agendamento pelo WhatsApp, tanto para o caso de quem quer agendar em Bauru, como também agendar em Jaú.

Mais do que a realização de um corte no cabelo e na barba, as barbearias têm investido bastante no bem-estar do cliente dentro do espaço. Para que a espera não seja desgastante, é possível se entreter com jogos, e até mesmo tomar uma cerveja para relaxar.