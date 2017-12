Quadrilha explode duas agências bancárias em Conchas

Criminosos fortemente armados invadiram a região central da cidade, bloquearam ruas e explodiram duas agências bancárias, na madrugada deste sábado (23), em Conchas, interior de São Paulo. Foi o 14º ataque com explosivos aos bancos da cidade, de 17,6 mil habitantes, em seis anos. Em ações simultâneas e planejadas, o bando explodiu os caixas eletrônicos da agência do Santander e os mesmos equipamentos do Banco do Brasil. Os prédios ficaram parcialmente destruídos.

Os ataques se deram por volta de 2h30 e assustaram os moradores - alguns bares, na região central ainda estavam abertos. Os bandidos fizeram disparos para o alto e na direção de uma viatura policial que fazia patrulhamento, mas ninguém foi atingido. A quadrilha fugiu em direção à rodovia Marechal Rondon. Nenhum suspeito tinha sido preso até o início da tarde. O valor levado dos bancos não foi informado. No ano passado, as agências desses bancos já tinham sido explodidas.

Posto

Outro ataque a banco, na madrugada deste sábado, foi registrado em Dumont, também no interior. Criminosos explodiram um posto bancário do Bradesco, instalado num supermercado, no centro da cidade. Uma câmera registrou a ação, às 2h40. Quatro homens encapuzados e armados chegaram de carro e, enquanto dois invadiram o posto, os outros faziam a vigilância da rua. Após a explosão, os homens subiram no carro e fugiram. Na fuga, eles ainda trocaram tiros com policiais militares, mas ninguém foi atingido.