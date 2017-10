Quadrilha explode caixa eletrônico no Rio, mas polícia impede furto

Uma quadrilha com cerca de dez criminosos explodiu um caixa eletrônico dentro de uma agência bancária na madrugada deste sábado, em Ramos, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os agentes chegaram a tempo de impedir o furto.

De acordo com informações da Polícia Militar, um chamado recebido pelo serviço de emergência por volta de 4h30 alertou sobre a ação dos bandidos numa agência bancária na Rua Euclides de Farias. Agentes do 22º Batalhão da Polícia Militar, de Bonsucesso, encontraram os criminosos ainda na agência, tentando violar os caixas eletrônicos. Quando perceberam a chegada da polícia, os bandidos fugiram atirando, sem conseguir levar o dinheiro.

Segundo a 21ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada, investigadores ainda apuram as circunstâncias em que um dos caixas eletrônicos foi explodido. A polícia realiza agora buscas com o objetivo de identificar, localizar e prender todos os envolvidos no crime.

Veja Também

Comentários