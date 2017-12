Quadrilha explode banco e foge de lancha em Angra

Em uma ação cinematográfica, uma quadrilha formada por 12 homens invadiu a Vila Residencial de Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ), e explodiu uma agência bancária do Santander no local. Eles chegaram pelo mar, com lanchas, portando armamento pesado, e chegaram a trocar tiros com vigilantes e policiais. A ação durou cerca de uma hora e os bandidos conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido.

Os homens chegaram à Vila por volta das 3h30 da madrugada deste domingo. Eles renderam os vigilantes do banco e invadiram a agência. Os criminosos explodiram três caixas eletrônicos e o cofre do banco. Houve troca de tiros com policiais do 33º Batalhão da Polícia Militar (Angra dos Reis), que chegaram a ser acionados. Mesmo assim, os homens conseguiram fugir com as lanchas. Eles roubaram dinheiro, mas o montante não foi confirmado.

O caso foi registrado na 167ª Delegacia de Polícia (Paraty). Os PMs que participaram da ação prestaram depoimento nesta tarde. Segundo a Polícia Civil, os agentes ainda estão investigando o caso.