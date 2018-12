Quadrilha explode banco e ataca viatura da PM em Araçariguama (SP)

Uma quadrilha invadiu a região central da cidade de Araçariguama (SP) e explodiu uma agência do banco Santander na madrugada desta sexta-feira, 7. Este foi o quarto ataque de criminosos a bancos esta semana em cidades do interior paulista.

Conforme a Guarda Civil Municipal, os bandidos chegaram em vários carros por volta das 4h e, enquanto uma parte da quadrilha invadia a agência, outros criminosos faziam disparos para intimidar moradores e polícia.

A agência fica entre a sede da Guarda Municipal e a base da Polícia Militar, no centro da cidade. As explosões e os tiros causaram pânico entre os moradores - foi a 6ª ação de criminosos contra bancos no município em três anos.

O prédio da agência ficou parcialmente destruído. Na fuga, houve intensa troca de tiros com policiais militares. Uma viatura da PM teve o para-brisas, vidros laterais, lataria e um pneu perfurados a tiros.

Até o início da manhã, não havia sido confirmado se os bandidos levaram dinheiro. Como os criminosos deixaram explosivos intactos no local, toda a área foi interditada, à espera da chegada do esquadrão antibombas da PM.

Na quarta-feira, 5, uma quadrilha explodiu uma agência da Caixa Econômica Federal em São Carlos. No dia anterior, o ataque aconteceu num posto bancário da Caixa em São José do Barreiro. Na segunda-feira, dia 3, os criminosos explodiram as agências da Caixa e do Bradesco em Morungaba.