Quadrilha explode agência bancária na zona norte do Rio

Uma quadrilha explodiu uma agência bancária na madrugada deste sábado em Guadalupe, na zona norte do Rio. Policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar, de Bangu, foram acionados e encontraram os criminosos ainda em ação, na esquina da Estrada do Camboatá com a Rua Marcos Macedo.

Quando os policiais chegaram, parte do bando tentava bloquear a rua com veículos que passavam pelo local. Os bandidos usaram dois carros e um ônibus para obstruir a rua, enquanto o restante dos criminosos assaltava a agência bancária.

Houve tiroteio, mas os assaltantes fugiram. A polícia não informou se os criminosos conseguiram levar o dinheiro do banco.