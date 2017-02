Quadrilha com armas de guerra ataca carro-forte em Itapeva (SP)

Uma quadrilha fortemente armada cercou e atacou um comboio com dois carros-fortes, na noite desta terça-feira, 21, na Rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, no interior de São Paulo. Os seguranças reagiram e houve tiroteio. Perseguidos por policiais rodoviários, os criminosos roubaram os carros de dois policiais e fugiram em direção à capital.

Um radar inteligente flagrou a passagem do veículo e forneceu coordenadas à polícia. Depois de novos tiroteios, um carro com dois suspeitos foi encurralado e, um posto de combustível, na Marginal do Tietê, na capital paulista. Eles tomaram frentistas como reféns, mas foram presos.

O cerco aos carros-fortes começou às 21h no km 74 da rodovia, logo após a praça de pedágio de Itupeva. Os veículos da Protege levavam dinheiro de Campinas para São Paulo.

Em quatro automóveis, um deles blindado, os bandidos usaram fuzil ponto 50, arma de guerra, para tentar avariar o motor do primeiro carro-forte, mas os tiros só atingiram a lataria. Após a reação dos seguranças, viaturas da Polícia Militar Rodoviária iniciaram a perseguição aos bandidos.

O grupo se dividiu e uma parte entrou em Itupeva, após roubar o carro de um policial federal. Na saída da cidade, os criminosos abandonaram esse carro e roubaram outro, de um policial militar.

A fuga teria sido bem-sucedida, não fosse o radar inteligente instalado em um dos acessos à capital. "Policiais da Força Tática souberam do veículo roubado, por meio do sistema de videomonitoramento inteligente Detecta, e fizeram o acompanhamento", declarou, em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo.

O carro foi localizado na região do Tatuapé, na zona leste, e teve início nova perseguição. Os bandidos fizeram disparos com fuzis, mas acabaram cercados no posto. Os dois suspeitos foram presos, após rápida negociação. Os frentistas tomados como reféns nada sofreram.

Armas

Segundo a SSP, com os suspeitos, foram localizados dois fuzis e uma pistola. Os veículos roubados e um automóvel abandonado na praça do pedágio foram recuperados. Cerca de 20 explosivos foram localizados dentro dos carros.

O caso foi registrado na 5ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A reportagem tentou contato com a assessoria da Protege, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

