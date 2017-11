Quadrilha assalta empresa de transporte de valores em Uberaba

Uma quadrilha fortemente armada assaltou na madrugada desta segunda-feira, 6, a empresa de transporte de valores Rodoban em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo informações da Polícia Militar, uma metralhadora .50 - que é capaz de derrubar um helicóptero - foi utilizada pelos bandidos no assalto.

Segundo o major Flávio Santiago, do setor de comunicação da PM de Minas, cerca de 30 bandidos em dez carros chegaram a Uberaba por volta das 4h30. Com a utilização de explosivos, destruíram parte do imóvel em que funciona a Rodoban. A assessoria da empresa disse que, por questões de segurança, não é possível informar o volume de recursos que havia no local no momento do assalto.

Além da .50, a quadrilha portava ainda submetralhadoras e fuzis, segundo o major. A guarda da empresa estava a cargo de um segurança armado com um revólver calibre 38, também conforme informações da PM. Segundo a Rodoban, a segurança da empresa é feita "dentro dos padrões exigidos pela legislação".

Até o momento não há registro de feridos na cidade, que só agora volta a ter a rotina normalizada. Policiais militares haviam pedido à população, via redes sociais, que não saíssem de casa e parte da cidade chegou a ficar sem luz.

Conforme o major Flávio Santiago, a quadrilha utilizou "técnicas de guerrilha". "Foram disparados tiros contra transformadores de energia, carros foram queimados em pontos específicos da cidade, correntes foram colocadas entre postes para evitar a passagem de veículos de segurança e miguelitos (pregos e parafusos usados para estourar pneus) foram espalhados nas ruas.

A PM de Minas Gerais iniciou buscas ao bando, inclusive com a utilização de helicópteros, mas até a publicação deste texto ninguém havia sido preso. Forças de segurança de São Paulo também foram acionadas, devido à proximidade da cidade com o Estado. "Estamos no cerco aos infratores", afirma o major.

Ainda segundo o PM, caso o bando não seja encontrado, o perímetro de buscas será ampliado com o passar do tempo.