Pyongyang "está sendo testada" pelas sanções mais fortes já impostas, diz EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmou que Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, "está sendo testado" pelas sanções mais fortes já impostas pelos Estados Unidos e pela comunidade internacional.

Tillerson não disse qual seria a resposta norte-americana, caso o regime de Pyongyang testasse uma bomba de hidrogênio no Oceano Pacífico. Segundo o secretário de Estado, dependeria da decisão do presidente, Donald Trump, mas acrescentou que todas as opções militares estão sobre a mesa.

Segundo Tillerson, a ameaça de Trump de "destruir totalmente" a Coreia do Norte mostra que o presidente "leva muito a sério" sua responsabilidade de proteger os norte-americanos.

O secretário de Estado ainda disse que os esforços diplomáticos "continuam sem interrupções" para tentar levar o governo de Kim Jon-un à mesa de negociação e que os EUA seguem pressionando a Rússia e a China para tomarem mais medidas econômicas em relação a Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.

