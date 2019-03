Putin suspende tratado nuclear com os EUA

O presidente Vladimir Putin suspendeu oficialmente na segunda-feira, 4, a participação da Rússia no tratado de desarmamento nuclear INF assinado com os EUA durante a Guerra Fria, "até que Washington deixe de descumprir suas obrigações sob o tratado ou até o fim da sua validade".

Após um ultimato, Washington confirmou no início de fevereiro a suspensão de sua participação no tratado nuclear sobre mísseis de alcance intermediário, assinado em 1987 com a então URSS nos últimos anos da Guerra Fria. (Com agências)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.