O líder norte-coreano, Kim Jong Un, visitará a Rússia na segunda quinzena de abril a convite do presidente da Rússia, Vladimir Putin, informou o Kremlin nesta quinta-feira, sem dar mais detalhes.

Putin deve visitar a China no final deste mês, e alguns meios de comunicação especulam que ele poderia se reunir com Kim em Vladivostok, a cidade portuária do extremo oriente, perto da fronteira com a Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.