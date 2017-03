Putin recebe Erdogan para conversas sobre a Síria

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou os laços próximos entre os militares da Rússia e da Turquia ao receber sua contraparte turca, Recep Recep Tayyip Erdogan, no Kremlin, para conversas sobre a situação da Síria.

Os dois países lideraram as negociações do cessar-fogo em dezembro no país e ajudaram a diminuir a escala dos conflitos entre as forças do presidente Bashar Assad e a oposição. Seus governos também coordenam suas operações contra o grupo extremista Estado Islâmico.

"Estamos trabalhando ativamente para resolver a mais aguda das crises, a Síria", afirmou Putin ao receber Erdogan em Moscou. "Estou bastante contente em notar, e poucos esperam por isso, que nossos militares e serviços especiais estabeleceram um contato eficiente".

No início da semana, os comandantes militares da Rússia, Estados Unidos e Turquia se encontraram em Antalya, na Turquia, para uma tentativa de prevenir acidentes entre as três forças. As conversas também tentaram assegurar as confiança entre os rebeldes apoiados por cada país e os exércitos nacionais, que planejam marchar à capital de facto do Estado Islâmico na Síria, Raqqa.

A cooperação crescente entre a Rússia e a Turquia na Síria marca uma forte mudança na relação entre os dois países, que estavam em lados opostos no início do conflito sírio.

Os interesses no conflito levaram à derrubada de um avião russo por um caça turco na fronteira com a Síria em novembro de 2015, que elevou a tensão entre ambas as nações. No entanto, Erdogan se desculpou pelo feito e Putin retribuiu apoiando-o durante a fracassada tentativa de golpe militar em julho do ano passado. Fonte: Associated Press.

