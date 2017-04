Putin, Merkel e Hollande concordam em impulsionar cooperação contra o terrorismo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, François Hollande, discutiram nesta terça-feira maneiras de impulsionar a cooperação anti-terrorismo no rescaldo do atentado no metrô de São Petersburgo, e concordaram em melhorar o compartilhamento de inteligência.

O Kremlin disse que Merkel, Hollande e Putin destacaram a "necessidade de intensificar a cooperação, a fim de combater o terrorismo, que é uma ameaça comum para todos as nações" e concordaram em melhorar o compartilhamento de inteligência.

O ataque de ontem no metrô da segunda maior cidade da Rússia deixou ao menos 14 mortos e cerca de 50 feridos. Fonte: Associated Press

