Putin elogia oferta da Eslovênia para sediar primeiro encontro com Trump

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu a oferta da Eslovênia para sediar o primeiro encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas acrescentou que tal encontro também depende de Washington.

O líder russo afirmou que a Eslovênia, país onde nasceu a mulher de Trump, Melania, é um local "excelente" para uma possível conversa com o republicano.

"Não depende apenas de nós, mas estamos naturalmente prontos para o encontro", afirmou, acrescentando que elogia a intenção de Trump para reaproximar os dois países.

"Sempre elogiamos isso e espero que as relações sejam estreitadas em todas as áreas", afirmou. "Na economia, comércio, segurança e na política em relação a várias áreas do mundo que sofrem com conflitos. Ao somarmos esforços, naturalmente poderemos contribuir mais para resolver essas questões, incluindo a luta contra o terrorismo internacional". Fonte: Associated Press.

