Putin e Trump se reunirão amanhã no Vietnã

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirão amanhã (10) durante a cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Da Nang, no Vietnã, anunciou hoje (9), em Moscou, Yuri Ushakov, assessor do governo russo. Acrescentou que a hora da reunião "ainda não está definida".

Ontem, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que a situação na península coreana será um dos assuntos principais das conversas entre Putin e Trump no Vietnã.

"Acredito que a desnuclearização da península coreana e a situação na região será um dos temas centrais na reunião dos líderes dos nossos países", disse Ryabkov à agência oficial russa RIA Novosti. As informações são da agência de notícias EFE.

No domingo passado, Trump expressou sua intenção de se reunir com Putin para falar com ele da situação na península da Coreia.

"Esperamos nos reunir com Putin, sim. Queremos que ele nos ajude com a Coreia do Norte, e nos reuniremos com outros líderes", disse o presidente americano.