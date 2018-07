Putin e eu nos demos bem e "grandes resultados surgirão" após reunião, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em sua conta no Twitter nesta quarta-feira que teve um encontro positivo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta semana em Helsinque, na Finlândia. Além disso, ele rebateu as críticas recebidas por seu comportamento na entrevista coletiva com o colega, quando parte da imprensa de seu país o considerou fraco diante do líder russo.

"Tantas pessoas no alto escalão da inteligência americana amaram meu desempenho na entrevista coletiva em Helsinque. Putin e eu discutimos muitos assuntos importantes em nossa reunião anterior", afirmou Trump. "Nós nos demos muito bem, o que certamente irritou muitos que me odeiam e queriam ver uma luta de boxe", ironizou. "Grandes resultados virão!" após o encontro, disse ele ainda.