Putin coloca força aérea russa em estado de alerta

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, colocou a Força Aérea russa em estado de alerta em meio a tensões com o Ocidente. O ministro de Defesa do país, Sergei Shoigu, disse que exercícios militares foram feitos nesta terça-feira para verificar a prontidão da força aérea e sua capacidade de repelir ataques inimigos.

Shoigu disse às autoridades militares que será dada especial ênfase à prática da implantação de sistemas de defesa aérea.

As manobras são as últimas em uma série de decisões recentes para reforçar a prontidão das tropas russas. Apesar da desaceleração econômica da Rússia, o Kremlin continuou a gastar fortemente com treinamento militar e modernização de armas em meio a tensões com o Ocidente devido à crise na Ucrânia. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários