Putin assistirá à final da Copa e participará da entrega de prêmios

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assistirá à final da Copa do Mundo neste domingo (15), entre França e a Croácia, e participará da cerimônia de premiação, segundo informações divulgadas hoje pelo Kremlin.



O jogo será no Estádio Luzhniki, em Moscou.

Em um breve comunicado, a Presidência russa informou que 10 chefes de Estado e de Governo presenciarão o encerramento do maior torneio de futebol do planeta.



Além dos presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Croácia, Kolinda Gravar-Kitarovic, estará no camarote de honra, entre outros estadistas, o emir do Catar, Tamim al Thani, cujo país sediará o próximo Mundial, em 2022.