Putin assina lei que tem como alvo veículos de mídia estrangeiros

O presidente russo, Vladimir Putin, sancionou neste sábado uma lei que permite que a Rússia registre veículos internacionais de mídia que atuam no país como "agentes estrangeiros". A medida é uma retaliação à decisão do governo dos Estados Unidos de fazer o mesmo com uma TV estatal russa. A rede RT, financiada pelo Kremlin, foi registrada junto ao Departamento de Justiça dos EUA como um agente estrangeiro, após pressão de Washington.

Na semana passada, antes mesmo de o projeto de lei ser aprovado pela Câmara Alta do parlamento russo, o Ministério da Justiça da Rússia advertiu os serviços de radiodifusão Voice of America, dos EUA, e Radio Free Europe/Radio Liberty que eles poderiam ser classificados como agentes estrangeiros. Fonte: Associated Press.