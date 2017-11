Puigdemont não vai atender intimação para depor em Madri, diz advogado

O presidente catalão destituído Carles Puigdemont não voltará para a Espanha nas próximas semanas e, muito provavelmente, não atenderá à intimação de depor na Audiência Nacional de Madri a partir de amanhã, afirmou hoje seu advogado na Bélgica.

Perguntado como Puigdemont responderá à convocação, o advogado Paul Bekaert declarou à cadeia VTM: "Ele não vai a Madri". "Da forma que estão as coisas agora, não posso imaginar que ele vá retornar nas próximas semanas", acrescentou.

Na última sexta-feira, o Parlamento da Catalunha aprovou uma declaração de independência que levou Madri a decidir assumir o controle da região e a destituir os líderes locais.

A declaração veio depois que a população catalã votou pela independência do território em plebiscito realizado no começo do mês passado. A votação foi considerada ilegal por Madri.

Em coletiva de imprensa realizada ontem, Puigdemont explicou que ele e cinco integrantes de seu governo, também depostos e que o acompanharam até a Bélgica, buscam uma garantia de "liberdade e segurança" das autoridades espanholas.

Os 14 membros destituídos do executivo catalão enfrentam a possibilidade de serem acusados de rebelião por seguirem adiante com o movimento independentista que levou à declaração na última sexta-feira. Fonte: Associated Press.