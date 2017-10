Puigdemont não pretende ir ao Senado em Madri defender independência catalã

Representantes políticos na Catalunha afirmaram nesta quarta-feira que o presidente regional, Carles Puigdemont, não planeja comparecer diante do Senado em Madri para defender seu impulso pela independência e para argumentar contra as ações do governo central para retirá-lo do poder.

Autoridades regionais partidárias afirmaram que o presidente do Parlamento da Catalunha informou seus representantes na quarta-feira que Puigdemont em vez disso compareceria na sessão do Legislativo regional para levar adiante o esforço pela secessão.

As fontes de vários partidos do Parlamento pediram anonimato, em obediência a regulações partidárias internas.

A imprensa espanhola informava que Puigdemont poderia comparecer ante de uma comissão do Senado que havia sido encarregada de revisar o pedido do premiê Mariano Rajoy de autoridade constitucional para retirar os líderes catalães do poder e assumir o governo regional temporariamente. O Senado deve aprovar as medidas na sexta-feira. Fonte: Associated Press.