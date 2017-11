Puigdemont lança campanha para eleições catalãs direto da Bélgica

O líder do movimento separatista da Catalunha, Carles Puigdemont, lançou campanha neste sábado para as eleições catalãs direto da Bélgica, onde aguarda sua extradição. Com o objetivo de ser novamente escolhido para governar a região, Puigdemont nomeou a campanha de "Juntos pela Catalunha" e a apresentou a 90 candidatos escolhidos por ele, que viajaram até Bruges para o lançamento.

Desde que o parlamento catalão declarou a independência da Catalunha, Puigdemont e outros quatro membros de seu governo fugiram para a Bélgica. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, destituiu o governo catalão e convocou eleições para o dia 21 de dezembro.

Abrigado na Bélgica, Puigdemont pode ser preso se retornar à Espanha, e, como sua extradição pode levar semanas, ele pode fazer sua campanha do exterior. Fonte: Associated Press.