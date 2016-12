Puccinelli é candidato do PMDB ao governo de MS em 2018, diz Marun

O deputado federal Carlos Marun (PMDB) anunciou nesta terça-feira (27) que o ex-governador André Puccinelli (PMDB) será novamente o candidato da legenda ao governo de Mato Grosso do Sul em 2018. "Entendo que no momento o nosso candidato ao governo, no momento não, em 2018 o candidato ao governo será André Puccinelli".



Marun disse que ainda será preciso convencer o ex-governador a participar da disputa, porém ela afirma não pensar em outros nomes. "Eu nem cogito outras hipóteses". "Nosso candidato é André Puccinelli. Temos ainda que convencê-lo um pouco".



Conforme o deputado, "já foi bem mais difícil" convencer o ex-governador a sair candidato. "Nosso candidato é André Puccinelli. Temos ainda que convencê-lo um pouco".

