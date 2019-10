Público lota Armazém Cultural na abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Alunos de escolas estaduais participam do evento - Foto: Divulgação

Aberta na manhã desta quinta-feira (24), a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul ocupa toda a extensão do Armazém Cultural na Esplanada Ferroviária com mais de 30 estandes onde estudantes e instituições de pesquisas exibem seus experimentos. Centena de pessoas lotaram o espaço para conferir os trabalhos. Os secretários Jaime Verruck e Ricardo Senna (adjunto), da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) participaram da solenidade de abertura, ao lado de outros parceiros e convidados.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o maior evento de popularização da ciência do Brasil e, em Mato Grosso do Sul, as atividades são coordenadas pela Semagro, com apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Fundect) e colaboração de universidades e instituições de pesquisa; escolas; institutos de ensino tecnológico, centros de C&T; entidades científicas; fundações de apoio à pesquisa; parques ambientais, unidades de conservação, secretarias estaduais e municipais de C&T e de educação; empresas públicas e privadas; ONGs e outras entidades da sociedade civil.

O secretário Jaime Verruck participou do evento

O tema deste ano é “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” e os trabalhos continuam expostos no Armazém Cultural até a noite desta sexta-feira (25). “Ciência e Tecnologia estão presentes em nosso cotidiano. Só há desenvolvimento se alguém pensar e descobrir um jeito de fazer melhor. O objetivo é sempre melhorar a vida, facilitar as coisas para que sobre tempo para fazer outras coisas”, disse Verruck, que no ato representou o Governo do Estado.

Falando para um público majoritariamente de estudantes, o secretário alertou para as transformações rápidas que mexem com todo o arranjo da atualidade. “Esse mundo não será o mesmo daqui há três, quatro anos. Algumas profissões serão extintas e outras tantas surgem. A cada minuto se inventa um novo aplicativo que facilita alguma coisa. Fiquem atentos porque esse é o mundo de vocês”, disse.

Verruck elogiou o empenho e agradeceu a dedicação da equipe que trabalhou para organizar a Semana de C&T, bem como às instituições parceiras, e logo após a solenidade de abertura fez questão de conhecer cada estande. Logo mais, às 19h acontece no mesmo local o Lançamento do Edital Tecnova 2 da Fundect, que destina R$ 2 milhões no fomento de projetos nas áreas de Mecânica e Mecatrônica, Tecnologia da Informação e Comunicações, Biotecnologia e Bioeconomia, Agronegócio e Gestão (leia mais).

Na programação da sexta-feira (25) constam mais oficinas, palestras e termina com roda de conversa reunindo ex-alunos do Programa Agroescola, que relatarão suas experiências e aprendizado. A entrada é gratuita. Para mais informações, acesse ESSE LINK.

João Prestes – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Fotos: Divulgação