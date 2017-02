Público LGBT tem forte presença no bloco da Preta

O público LGBT marcou presença forte no bloco da cantora Preta Gil, na manhã deste domingo (19), no centro do Rio. A cantora é conhecida por ser simpatizante da causa gay. Um dos grupos foi formado por quatro homossexuais vestidos de sereias. Eles se montaram com saias verdes, tops e arcos de conchas, vindos de Madureira e Pavuna, bairros da zona norte do Rio, só para ir no bloco da cantora.

"Esse é o bloco que tem a maior diversidade do Rio. Além disso, a Preta é a nossa musa, contagia todo mundo. Esse é o bloco mais animado do Carnaval", disse uma das sereias, o estudante Gabriel Vargas, de 19 anos.

"A Preta, com toda essa autoestima, maquiagem, brilho, paetê, é uma referência pra gente. Esse é o melhor bloco do Carnaval", completou a outra sereia, o designer Vinicius Soares, também de 19 anos.

Outro grupo de sete pessoas resolveu ir vestido de "super heróis", liderado pela mulher de ferro, Aline Moura, de 36 anos. "As músicas da Preta são maravilhosas, o público do bloco é lindo, você não vai embora sem beijar na boca", disse.

Entre as personalidades presentes em cima do trio elétrico do bloco da cantora Preta Gil está a funkeira Ludmilla. A funkeira foi saudada por Preta, que disse ao microfone, apresentando Ludmilla: "Ela é uma das cantoras mais amadas do Brasil. Ela veio de surpresa este ano. É meu amor", disse Preta, emendando a famosa música da cantora: "a danada sou eu, a danada sou eu", cantou, acompanhada dos foliões.

