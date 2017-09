Publicitário que perdeu 103 kg em menos de um ano lança livro para motivar as pessoas

Em "A Aposta: As Motivações que Encontrei para Perder mais de 100 kg", Lacerda conta como uma brincadeira de escritório acabou sendo um divisor de águas na sua vida / Divulgação

Até onde você iria para vencer uma aposta? Seria capaz de perder 20, 50 ou 100 kg? Encararia treinos puxados para correr uma meia maratona? Mudaria radicalmente seu estilo de vida? Fabiano Lacerda fez tudo isso, e muito mais.

Em 2014, depois de aceitar uma aposta com colegas de trabalho que o "desafiaram" a perder 60 kg em apenas seis meses, ele conseguiu eliminar 103 kg em menos de um ano, sem cirurgia bariátrica nem uso de remédios.

Em "A Aposta: As Motivações que Encontrei para Perder mais de 100 kg", Lacerda conta como uma brincadeira de escritório acabou sendo um divisor de águas na sua vida e tornou-se uma história de superação e de persistência, que terminou em final feliz e uma vida mais plena e saudável.

"No início, essa aposta foi uma grande empolgação, em partes com o valor que ganharia se vencesse, que era significativo, e em partes por querer provar que eu era capaz de alcançar aquele objetivo. Mas, ao longo do tempo, percebi que algo mudou em mim, e para melhor. Conforme emagrecia, ganhei em autoestima e disciplina, e aprendi que é possível, sim, mudar de vida, basta querer", conta Lacerda.

A experiência pessoal desse publicitário de Salvador (BA) mostra que a força de vontade é capaz de mudar tudo. "Lançando o livro, pretendo motivar e inspirar outras pessoas a enfrentar dificuldades, sejam quais forem elas, com determinação, mas sem nunca perder o bom humor", diz o autor.

Influenciador digital

Hoje, além de autor do novo livro, Lacerda tornou-se também um influenciador digital, com milhares de seguidores que acompanham sua trajetória e o seguem nas redes sociais, pedindo dicas e usufruindo da experiência de sucesso que ele divide em seus canais.

Atualmente, ele possui mais de 45 mil seguidores no Instagram e quase 20 mil no Facebook. No Blog Menos 100, ele conta histórias e dá dicas inspiradoras que mostram que é possível, sim, mudar de vida. "Minha atuação nas redes é mais uma forma de usar meu case de sucesso para ajudar outras pessoas que queiram dar uma guinada em suas vidas, mas que acham que não conseguem ou que é impossível. Para mim, é uma grande satisfação poder ajudar e ser visto como exemplo a ser seguido", comenta.

Ficha técnica

Título: A Aposta: As Motivações que Encontrei para Perder mais de 100 kg

Autor: Fabiano Lacerda

Capa: Dioge Tsutsumi

Páginas: 120

Lançamento: Livraria Cultura do Salvador Shopping, dia 2 setembro, às 16h

Veja Também

Comentários