Publicado resultado final do Concurso de Servidores do TJMS

Publicado resultado final do VIII Concurso de Servidores do TJMS - Divulgação

Publicado no Diário da Justiça desta segunda-feira (15), no link http://www.tjms.jus.br/cdje/downloadCaderno.do?dtDiario=15/01/2018&nuEdicao=3948&cdCaderno=-1&tpDownload=V, o Edital nº 15 do VIII Concurso Público de provas para a estrutura funcional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. Por meio do edital, a Banca Examinadora torna público o resultado final do certame em três listas, por ordem decrescente de pontuação, sendo a primeira (Anexo I) a lista geral com a pontuação de todos os candidatos. A segunda (Anexo II) lista contém somente a pontuação das pessoas com deficiência, e a terceira (Anexo III) lista somente a pontuação dos candidatos negros.

Os candidatos mencionados no Anexo II serão convocados, por meio de Edital Específico, para avaliação por Junta Médica Oficial e por uma Comissão Especial de Servidores, devendo apresentar-se na data e no horário estabelecidos, sob pena de ter sua classificação, na condição de pessoa com deficiência, tornada sem efeito.

Os candidatos dispostos no Anexo III, conforme item 21.4, do Edital 01/2017 (retificação inserida pelo Edital 02/2017), para averiguação da condição declarada, serão sujeitados à avaliação por comissão a ser designada, conforme regras que serão estabelecidas em edital próprio.

Saiba mais – As provas do VIII Concurso de Servidores do TJMS foram realizadas no dia 29 de outubro de 2017 nas universidades Uniderp e UCDB para os cargos de Analista Judiciário/área meio (Curso Superior Completo) e Técnico de Nível Superior, no período da manhã, e Analista Judiciário – área fim (Bacharel em Direito) no período da tarde.

O certame visa formar cadastro de reserva para futuro e eventual provimento na estrutura funcional do Judiciário de MS, no curso do prazo de validade do Concurso, à medida do interesse e conveniência da Administração. O cadastro de reserva será formado para os cargos de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, Analista Judiciário – Curso Superior Completo, e Técnico de Nível Superior, nas seguintes especialidades: Engenheiro Civil, Contabilidade, Jornalista, Serviço Social, Analista de Governança, Biblioteconomia, Psicologia, Analista de Suporte de TI, Odontologia, Analista de Sistemas, Analista de Infraestrutura de Rede, Arquiteto, Analista de Banco de Dados, Engenheiro Eletricista, Analista de Segurança de TI, Web Designer, Estatística e Psiquiatria.

De acordo com levantamento da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, 22.814 candidatos se inscreveram para os 20 cargos oferecidos no certame. Os cargos com o maior número de inscritos foram os de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, com 10.679 inscrições, e Analista Judiciário – Curso Superior Completo, com 4.837.

Os candidatos aprovados formarão cadastro reserva, para efeitos de futura e eventual nomeação, considerando o quantitativo-limite de classificados, nos termos do que estabelece o Anexo I do Edital de Abertura.

O concurso tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação oficial da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

As vagas surgidas, no curso de validade do concurso, em decorrência do desligamento do titular do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário por motivo de aposentadoria, exoneração e óbito, demissão ou remoção, serão providas por servidor do quadro de pessoal do Poder Judiciário, por meio de remoção, na forma da Norma Estatutária; e por candidatos habilitados neste Concurso.