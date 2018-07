Publicado edital para eleição complementar do CAE-MS

Reunião do Conselho Estadual de Alimentação definiu a abertura do edital neste mês de julho.

Campo Grande (MS) – O Conselho Estadual de Alimentação Escolar de Mato Grosso do Sul (CAE-MS) decidiu pela abertura do edital para eleição, visando complementar o mandato da atual gestão, que se estende até 2021. A deliberação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (16).

De acordo com a publicação, a Comissão Eleitoral do CAE-MS, reunida em assembleia na Secretaria de Estado de Educação (SED), no dia 10 de julho, aprovou o edital do processo de eleição com o objetivo de complementar o mandato – Quadriênio 2017/2021. Segundo o Conselho, a decisão se deu para que o quadro administrativo possa ser recomposto em caso de futuras saídas que ocorram durante o andamento da gestão.

O edital completo pode ser encontrado nas páginas 3 e 4 do DOE nº 9.697.

Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues