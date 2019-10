Publicado Edital de Licitação da Concessão da Rodovia MS-306

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/10/04.10.19-RODOVIA-306-PORTAL.mp3

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, dia 04, traz o Aviso de Licitação de concessão dos serviços públicos de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade da Rodovia MS-306, a primeira rodovia estadual a ser privatizada.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a MS-306 é importante para o agronegócio, por estar localizada em polo de integração comercial entre MS, MT, SP, GO e MG, sendo rota de escoamento de produção de açúcar, álcool, algodão, soja e milho.

Segundo Eduardo Riedel, secretário estadual de Governo, a modelagem da concessão apresentada ao mercado garante os investimentos integrais previstos para a rodovia, no valor de R$ 1,7 bilhão, no prazo de 30 anos, sem que haja riscos de não cumprimento do contrato, como ocorre hoje em algumas rodovias federais, dentre elas a BR-163.

O edital de concorrência e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.centraldecompras.ms.gov.br. Os interessados em participar da concorrência terão o prazo de 60 (sessenta) dias para elaboração de suas propostas, que serão recebidas pela Comissão Especial de Licitação, na data de 2 de dezembro de 2019, na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, em São Paulo.

A sessão pública da concorrência ocorrerá dia 5 de dezembro de 2019, às 10 horas, também na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.