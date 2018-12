Publicado edital com relação completa de candidatos inscritos para concurso público da SED

Com prova programada para o próximo dia 16 de dezembro, concurso terá ensalamento publicado no Diário Oficial do Estado e também no portal da Funrio.

Campo Grande (MS) – Foi publicada, nesta quarta-feira (12.12), a relação completa com os candidatos inscritos no concurso público de provas e títulos, para provimento no cargo de Professor da carreira profissional da Educação Básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação (SED). O edital nº 3/2018 está disponível no suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE).

No Anexo I do documento, o candidato poderá encontrar a relação geral de todos os candidatos inscritos para o cargo de Professor, em ordem alfabética. Nos Anexos II e III, constam as relações provisórias dos candidatos que se autodeclararam negros e indígenas, respectivamente, no ato da inscrição. Já no anexo IV, está a relação provisória dos candidatos que se autodeclararam pessoa com deficiência (PCD).

O edital informa, ainda, que o ensalamento dos candidatos, que realizarão a primeira fase da Prova Escrita Objetiva, será publicado, mediante edital, no DOE e também estará disponível para consulta por meio do site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (Funrio).

Com a primeira fase programada para domingo (16.12), o concurso oferece mil vagas destinadas aos professores (divididas em 12 áreas do conhecimento), com carga horária de 20h semanais. O salário inicial, segundo o edital, fica entre R$ 2.878,63 e R$ 3.070,54, considerando a graduação.

Essas e outras informações estão disponíveis no edital nº 9.757, publicado na edição nº 9.757 do DOE de 5 de outubro.

Marcus Vinícius – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues