Publicadas as relações dos policiais civis promovidos por antiguidade e merecimento em 2016

Foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira (19) os editais com as relações dos policiais civis promovidos neste ano de 2016. Ao todo foram promovidos 293 servidores, entre delegados, escrivães, investigadores, peritos criminais e papiloscopistas, médicos legistas e agentes de polícia científica.

Foram promovidos aqueles policiais civis com no mínimo 730 dias na classe atual, na data de 31 de maio deste ano, excluindo deste tempo os afastamentos não computados como efetivo exercício, pena disciplinar de suspensão não convertida em multa e faltas ao trabalho que não foram justificadas na forma da lei, nos critérios de antiguidade e merecimento.

Dos delegados da Polícia Civil, 9 foram promovidos para a classe especial, 22 para a 1ª classe e 19 à 2ª classe. Dos escrivães, 18 vagas subiram para a classe especial, 104 para a 1ª classe e 56 para a 2ª. Já os investigadores, 66 passaram para a classe especial, 129 para a 1ª classe e 250 para a 2ª classe.

Para investigadores e escrivães da Polícia Civil o percentual de promoções é de 80% pelo critério de antiguidade e 20% por merecimento, que foram acordados pelo Governo do Estado via Delegacia Geral da Polícia Civil e o Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol), dentro do plano de reestruturação das carreiras destes servidores.

Dos policiais civis que integram o grupo da Coordenadoria Geral de Perícias (CGP), 9 peritos criminais passaram para a classe especial, 54 para a 1ª classe e 22 para a 2ª. Entre os médicos legistas 2 subiram para a classe especial, 25 para a 1ª e 20 para a 2ª classe. Também foram promovidos 20 Peritos papiloscopistas à classe especial, 28 a 1ª e 41 para a 2ª. Entre os agentes de polícia científica, foram promovidos 20, 57 e 62, para as classes especial, 1ª e 2ª respectivamente.

Hoje todos os integrantes do Grupo da Polícia Civil ingressam na 3ª classe, sendo as promoções sequentes a 2ª, 1ª e classe especial, o que representa um acréscimo de 20% ao salário do servidor a cada nova classe. Além disso, a cada 5 anos na carreira há automaticamente o percentual de reajuste de 5% no salário dos policiais civis.

As relações dos promovidos estão publicadas das páginas 25 a 29 do Diário Oficial do Estado.

