Publicada relação dos representantes da sociedade civil no processo eleitoral do CEAS/MS

O Diário Oficial do Estado (DOE/MS) traz na edição de hoje (17.1), a partir da página 16, relação dos representantes da sociedade civil habilitados e não habilitados ao processo eleitoral no Conselho Estadual de Assistência Social de Mato Grosso do Sul (CEAS/MS).

O objetivo é dar publicidade à relação das entidades e organizações de assistência social, das entidades e organizações dos trabalhadores e dos representantes ou organizações de usuários do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) habilitados e não habilitados como eleitores e candidatos no processo eleitoral para a representação da Sociedade Civil, gestão 2018/2020 do CEAS/MS.

A eleição dos representantes da sociedade civil será realizada no dia 02 de fevereiro de 2018, com início às 8h e término às 12h, na Escola do Sistema Único de Assistência Social/MS – Mariluce Bittar, Campo Grande/MS, na Rua André Pace, 630, Bairro Guanandi.

Confira a relação a seguir, ou também pelo link no Diário Oficial do Estado, página 16.

I – Habilitadas

1. Representantes das entidades e organizações de assistência social:

1.1. Na condição de candidata e eleitora

a) Entidade Casa de Abrão

CNPJ nº 07.687.036.0001-34

Fundamento legal: por atender aos dispositivos legais da Deliberação CEAS n. 314, de 14 de novembro de 2017, em especial os arts. 7º e 13, § 1º.

b) Entidade Federação das Associações Pestalozi do Mato Grosso do Sul

CNPJ nº 06.384.70.0001-27

Fundamento legal: por atender aos dispositivos legais da Deliberação CEAS n. 314, de 14 de novembro de 2017, em especial os arts. 7º e 13, § 1º.

c) Entidade SIRPHA – Lar do Idoso

CNPJ nº 03.712.932.0001-55

Fundamento legal: por atender aos dispositivos legais da Deliberação CEAS n. 314, de 14 de novembro de 2017, em especial os arts. 7º e 13, § 1º.

d) Entidade APAE – Nova Andradina

CNPJ nº 03.923.828.0001-00

Fundamento legal: por atender aos dispositivos legais da Deliberação CEAS n. 314, de 14 de novembro de 2017, em especial os arts. 7º e 13, § 1º.

2. Representantes de entidades e organizações dos trabalhadores:

2.1. Na condição de candidata e eleitora

a) Entidade/organização Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia

Ocupacional do MS – CREFITO

CNPJ nº 13.593.943.0001-17

Representante: Janaína Silva de Carvalho Oliveira

CPF nº 812.685.641-68

Fundamento legal: por atender aos dispositivos legais da Deliberação CEAS n. 314, de 14 de novembro de 2017, em especial os arts. 9º e 13, § 2º.

b) Entidade/organização Sindicato dos Psicólogos de Mato Grosso do Sul

– SINPSI/MS

CNPJ nº 33.739.426.0001-10

Representante: Walkes Jacques Vargas

CPF nº 012.508.621-08

Fundamento legal: por atender aos dispositivos legais da Deliberação CEAS n. 314, de 14 de novembro de 2017, em especial os arts. 9º e 13, § 2º.

3. Representantes ou organizações de usuários

3.1. Na condição de candidata e eleitora

a) representante/organização Maria Aparecida da Silva Borges

CPF nº 602.829.679-15

NIS nº 122.789.710

Fundamento legal: por atender aos dispositivos legais da Deliberação CEAS n. 314, de 14 de novembro de 2017, em especial os arts. 9º, inciso II e 13, § 3º.