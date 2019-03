Publicada relação de designados para a função de coordenador pedagógico nas escolas da REE

Lista possui separação nominal dos candidatos selecionados, municípios atendidos e identificação de cada escola de acordo com a lotação.

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) tornou pública, nesta quinta-feira (7.3), a relação dos profissionais designados para a função de Coordenador Pedagógico nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) em Mato Grosso do Sul. A lista completa, com identificação nominal dos candidatos, municípios e escolas, está disponível a partir da página 4, da edição nº 9.856, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Responsáveis por diversas questões que dizem respeito ao funcionamento pedagógico das escolas, os coordenadores atuarão na supervisão das práticas no ambiente escolar, verificação dos recursos necessários para a viabilização de aulas, reuniões e atividades. Entre as atribuições, também está o trabalho junto aos professores para a Formação Continuada, organização de conselhos de classe e realização da ponte entre família e escola.

Anterior à designação, realizada de acordo com as necessidades de cada unidade escolar, o processo seletivo interno para a função de Coordenador Pedagógico contou com a participação exclusiva de professores efetivos da REE.

Vinícius Espíndola – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues