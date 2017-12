Publicada relação de candidatos habilitados no processo seletivo da Fundtur

Campo Grande (MS) – Publicada nesta terça-feira (5.12), na página 6 do Diário Oficial do Estado n. 9.546, a relação dos candidatos habilitados no Processo Seletivo Simplificado SAD/Fundtur/OTMS/2017. Os profissionais serão destinados à prestação de serviços na implantação do Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a classificação, os candidatos que irão compor o quadro temporário da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) são:

Administrador: Julio César Cabreira;

Analista de Sistemas: Eliomar Vieira Junior;

Economista: Dax Peres Goulart;

Turismóloga com pós-graduação: Greice Aparecida Domingues Feliciano;

Greice Aparecida Domingues Feliciano; Turismólogos: Gustavo Marques e Amorim, Thatiane Poiato Castelani Coelho e Andréia Teixeira Batista;

O processo seletivo envolveu as etapas de inscrição, avaliação curricular, entrevista pessoal e a contratação, que tem validade de um ano prorrogável por mais um. A contratação está prevista para o dia 8 de janeiro de 2018 e a lista de documentação está no edital nº 1/2017 – SAD/Fundtur.

Conforme o item 2 do edital publicado hoje no DOE, os demais candidatos habilitados na Entrevista Pessoal que não forem convocados para contratação imediata integrarão um cadastro reserva para futura contratação, caso haja desistência do candidato contratado, observando o número de vagas oferecidas.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS)

Foto: Mario Hada