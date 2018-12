Publicada relação de candidatos aptos no Processo Seletivo Interno para Coordenador Pedagógico da REE

Seleção de pessoal é voltada para efetivos da REE que passam a compor o Cadastro de Professores Aptos ao exercício da função de Coordenador Pedagógico.

Campo Grande (MS) – Foi publicada, nesta sexta-feira (14.12), no Diário Oficial do Estado (DOE), a relação completa com os candidatos aptos para o exercício da função de Coordenador Pedagógico nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE).

A lista é composta pelas informações de cada candidato aprovado e traz, ainda, o município onde poderá atuar, de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução/SED nº 3.518, de 21 de novembro de 2018.

Aberto em 23 de novembro, o Processo Seletivo contou com a participação de professores efetivos da REE. Os aprovados passam a compor, por município, o Cadastro de Professores Aptos pelo período de dois anos.

O prazo pode ser prorrogado por igual período a critério da Administração. Caberá à direção escolar efetuar a escolha do profissional que compõe o Cadastro, de acordo com as necessidades de cada unidade escolar.

Vale ressaltar que as vagas serão oferecidas de acordo com o quantitativo de estudantes matriculados em cada escola. A relação completa está disponível a partir da página 45 até a 55, da edição nº 9.801 do DOE.

Marcus Vinícius – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues