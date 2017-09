Publicada portaria que libera recursos para segurança no Rio de Janeiro

A medida provisória que libera créditos extraordinários no valor de R$ 47 milhões para ações de segurança pública no estado do Rio de Janeiro está publicada na edição de hoje (5) do Diário Oficial da União. Os créditos foram liberados em favor do Ministério da Defesa para custeio das operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

A medida provisória foi assinada na noite de ontem (4) pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro.

De acordo com a medida provisória, parte dos recursos virá do cancelamento de créditos para participação brasileira em missões de paz.

Ontem, em portaria publicada no Diário Oficial da União, o governo federal prorrogou a presença da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro deste ano.

