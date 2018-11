Publicada liberação de recursos para obras de reforma e revitalização de escola no bairro Universitário II

Escola Teotônio Vilela - Divulgação/G1

Foi publicada, nessa quinta-feira (29), no Diário Oficial do Estado (DOE), a liberação de R$ 126.412,50 para a realização de obras de reforma e revitalização da EE Teotônio Vilela, localizada no bairro Universitária II, na Capital. De acordo com o documento, o prazo para a conclusão dos trabalhos será de 180 dias.

Voltado para o Programa de Trabalho que visa a construção, reforma, ampliação e adaptação das escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), a verba será destinada para a contratação do serviço através do projeto Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade.

O Projeto é desenvolvido pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a Secretaria de Estado de Educação (SED) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande.