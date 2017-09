Publicada convocação dos candidatos classificados no concurso para Delegado de Polícia Civil para prova discursiva

Campo Grande (MS) – Seguindo rigorosamente o cronograma estabelecido em edital, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou na edição desta quarta-feira (20), através do Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação para a prova escrita discursiva no concurso para provimento de 30 vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. No total, 586 candidatos foram classificados para a fase II.

A prova escrita terá duração de cinco horas e será realizada em Campo Grande, no prédio da Unigran Capital (rua Abrão Júlio Rahe, 325 Centro), em 1º de outubro. De acordo com o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, os portões serão fechados pontualmente às 14h (horário de MS) e não será permitido em nenhuma hipótese, o ingresso no local de prova do candidato que se apresentar após o horário especificado.

Os candidatos deverão apresentar-se munidos de documento de identificação com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, que não apague, fabricada em material transparente, bem como do respectivo material de consulta.

Após o ingresso do candidato na sala em que prestará a segunda fase do concurso, não será permitida sua saída, antes do início da aplicação da prova. Também não será permitido o ingresso nos locais de realização das fases do concurso público de candidatos portando armas ou munição; livros, manuais, impressos, máquinas de calcular, agendas eletrônicas ou similares, exceto o material de consulta autorizado. Eventuais malas ou volumes dos candidatos serão depositados em local a ser indicado pela Comissão Organizadora do Concurso Público, onde deverão permanecer durante toda a realização da prova.

Concurso

Considerado o maior certame da história de Mato Grosso do Sul, o concurso da Polícia Civil recebeu 38262 inscrições, e oferece 210 vagas, das quais, 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para delegado de polícia.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella

