Psicopedagoga fala sobre a formação do professor

A formação do professor deve ser compreendida como um processo dinâmico, contínuo e permanente, tendo como base um conhecimento aprofundado sobre o aprendiz/aluno. Para Ana Regina Caminha Braga, psicopedagoga e especialista em educação especial e em gestão escolar, são três os aspectos de conhecimento que os professores devem observar para uma melhor atuação em sala.

O primeiro é o conhecimento psicopedagógico, que o ajuda a compreender melhor as técnicas e destrezas, permitindo assim, uma boa e correta atuação educativa. O segundo, é o conhecimento metodológico que possibilita conduzir satisfatoriamente as aprendizagens de acordo com cada faixa etária. E o terceiro, mas não menos importante, é conhecimento social, para adequar melhor à realidade educativa ao contexto sociocultural da escola e de seus alunos.

Para Ana Regina, apenas a formação acadêmica não é suficiente para que o professor atue em sala de aula. “O conhecimento da graduação precisa ser expandido, o professor precisa buscar novos conhecimentos, pesquisar e ter seu próprio acervo construído, para que tenha a possibilidade de relacionar teorias e escolher a ação prática mais adequada, refletindo sobre o que oferece como profissional ao seu aluno”, comenta.

Essa consciência por parte do docente, facilita a elaboração de suas aulas e da prática pedagógica executada com o aprendiz. Além de possibilitar maior flexibilidade e controle, se um imprevisto acontecer é preciso que o professor tenha habilidade para conduzir a situação. Para finalizar, a psicopedagoga lembra que professores devem manter esse processo ao longo de toda a vida acadêmica, é importante que ele tenha conhecimento de suas habilidades e limitações, avaliando diariamente sua prática pedagógica, com a intenção de melhorar o que é necessário.

“O exercício de ser professor é de compromisso com a formação de uma vida, que precisa ser cuidada e acompanhada durante o seu desenvolvimento para estabelecer boas relações e aprendizagens que possam multiplicar-se com a trajetória acadêmica de cada aprendiz. Por isso devemos estar sempre atentos e em um processo de atualização permanente”.

