PSDB de MS elege Beto Pereira como novo presidente e pede mais quatro anos de governo tucano

Beto Pereira foi prefeito de Terenos por dois mandatos - Divulgação

Em uma manhã de muita festa, o PSDB de Mato Grosso do Sul confirmou, neste sábado, 11/11, o nome do deputado estadual Beto Pereira como novo presidente do Diretório Estadual do partido. O parlamentar foi escolhido depois de um consenso entre as principais lideranças tucanas do Estado que optaram por chapa única e reforçaram a união do PSDB de MS.

Mais de duas mil pessoas estiveram presentes na convenção que elegeu os membros do novo Diretório Estadual. Caravanas da maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul vieram participar do evento e votar na chapa “MS que Dá Certo”, exercendo o direito de participação da atividade partidária.

O presidente em exercício, deputado estadual Rinaldo Modesto, fez a abertura do evento e reforçou a importância do partido estar unido para consolidar um grande projeto político para 2018. “O PSDB de Mato Grosso do Sul hoje mostra sua força reunindo, nesta manhã, tantos filiados, vindos de todos os cantos do Estado. Vamos levar adiante o projeto 45 que já é vitorioso e que vai reeleger Reinaldo Azambuja novamente como governador”, afirmou Rinaldo Modesto.

O presidente eleito, deputado Beto Pereira, iniciou seu discurso de posse prestando uma homenagem ao prefeito de Corumbá Ruiter Cunha de Oliveira, que faleceu há poucos dias. Beto também lembrou os fundadores do PSDB em Mato Grosso do Sul, que construíram e ainda constroem a história do partido. ”Me sinto honrado e agradecido pela oportunidade de hoje presidir um partido que já foi comandado por figuras importantes como Ludio Coelho, Rubens Figueiró, Reinaldo Azambuja, Marcio Monteiro e tantos outros. É uma grande responsabilidade que assumo com muita satisfação”, disse Beto Pereira.

Sobre os rumos do partido daqui para frente, Beto Pereira disse que quer percorrer todas as regiões do Estado promovendo fóruns regionais e discutindo com os filiados um grande projeto politico que irá reconduzir Reinaldo Azambuja novamente ao governo em 2018 e eleger o maior numero de deputados federais e estaduais. “O PSDB de Mato Grosso do Sul é modelo de boa gestão. Estamos fazendo um governo sério e transparente e devemos dar prosseguimento a esse trabalho. Essa é a nossa principal meta. Por isso a participação de todos os filiados é importante para chegar ao sucesso e continuar no caminho certo”, ressaltou Beto Pereira.

O Governador Reinaldo Azambuja, que foi homenageado durante o evento, destacou a importância do PSDB caminhar unido e que a escolha de uma chapa única demonstra maturidade das principais lideranças peessedebistas. “Os deputados chegaram a um acordo em que os interesses do PSDB em Mato Grosso do Sul ficaram acima dos particulares, porque a unidade do partido é fundamental, com isso mostramos que estamos juntos na mesma direção”, disse o governador, destacando o perfil de Beto Pereira. “O Beto é jovem, e acredito ser importante ter jovens assumindo o partido, tanto estadual como em vários municípios. É uma renovação importante na gestão do PSDB”, ressaltou Reinaldo Azambuja.

Também foram eleitos durante a convenção, a deputada estadual Mara Caseiro como presidente do PSDB Mulher, e Gabriel David como presidente da Juventude Estadual do PSDB. Atualmente o partido tem 36 prefeitos, 13 vice-prefeitos, 165 vereadores, 7 deputados estaduais e 2 federais, além da vice-governadora e do governador Reinaldo Azambuja.