Próximo dia 24 Jovem campo-grandense lança livro de poesia

Em uma época onde a grande maioria dos jovens está sempre ligada em computadores e celulares, é nos livros que Antonio Anacleto, de 18 anos, gosta de investir seu tempo livre. Fã de grandes autores como Bukowski, Manoel de Barros e Machado de Assis, há alguns anos o estudante também começou a se aventurar na escrita, e nesta quinta-feira (24), às 19h30, irá lançar no Fran’s Café um livro que reúne vários textos de sua autoria, intitulado “Notas para ela”. “São notas do dia a dia, acontecimentos cotidianos que vou transformando em poemas”, define o jovem escritor.

Antonio é estudante de Medicina Veterinária, e teve os colegas de faculdade e familiares como primeiros leitores e maiores incentivadores da publicação do livro. A intenção nunca foi de tornar seus textos públicos, mas ele acredita que o livro pode ser um incentivo para outros autores. “Conheço várias pessoas que tem material para transformar em livro, mas acabam nunca lançando por falta de coragem ou por vergonha. Acho que as pessoas têm que deixar de ter vergonha e publicar, não podemos deixar nossos textos envelhecerem numa gaveta sem serem lidos”, acredita.

Com o livro em mãos, o jovem agora espera ansioso pela data do lançamento. Os poemas que compõe a obra expressam sentimentos, falam de felicidade, tristeza, amor, liberdade, e foram escritos muitas vezes em viagens de ônibus, na faculdade ou depois de conversas com amigos, sempre de forma muito espontânea. Mas o destinatário não é uma única pessoa, como o título pode fazer parecer. “O título é uma metáfora, porque o livro é para todos aqueles que vão ler, mas ao mesmo tempo a intenção é que cada um que ler ache que foi escrito só para ele”, explica Antonio.

