Próxima sessão da Câmara terá análise e votação de três vetos do Executivo

A sessão acontece no dia 6 de fevereiro - Arquivo

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão ordinária desta quinta-feira (6), três vetos e três projetos.

Em única discussão e votação, os vereadores votam três vetos do Executivo Municipal. O Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 9.390/19, que cria o "Composta Campo Grande", programa de incentivo à prática de compostagem de resíduos orgânicos domésticos em domicílio, instituições públicas ou privadas e condomínios residenciais. A proposta é de autoria dos vereadores Prof. João Rocha, Eduardo Romero, Gilmar da Cruz, Enfermeira Cida Amaral, Dharleng Campos e Odilon de Oliveira.

E o Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 9.419/19, que dispõe sobre o acompanhamento da execução pedagógica e do rendimento escolar de alunos da Rede Pública Municipal de Ensino do município de Campo Grande/MS. A proposta é de autoria dos vereadores Prof. João Rocha e João César Mattogrosso.

Também, analisam o Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 9.507/19, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instalar detectores de metais nos estabelecimentos de saúde do município de Campo Grande e dá outras providências. A proposta é de autoria da vereadora Enfermeira Cida Amaral.

Ainda, em única discussão e votação, os parlamentares analisam o Projeto de Decreto Legislativo nº 2.089/19, que outorga a Medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes” ao senhor Wilson Taveira. A proposta é de autoria do vereador Dr. Lívio.

E o Projeto de Decreto Legislativo n° 2.092/19, que outorga a Medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes ao sr. Nery Pinto Ribeiro. A proposta é de autoria do vereador Fritz.

Já em segunda discussão e votação, os parlamentares votam o Projeto de Lei n. 8.851/18, que altera o art. 3º da lei municipal n° 4.494/07 e dá outras providências. A proposta é de autoria do vereador pastor Jeremias Flores.

Palavra Livre - A sessão contará ainda com a participação do médico da Cassems, Ronaldo Costa, que discorrerá na Tribuna sobre o Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande e sobre o funcionamento do hospital do trauma. O convite para falar sobre o tema foi feito pelo vereador Ayrton Araújo do PT.

Serviço - A Sessão Ordinária será realizada na quinta-feira , dia 6 de fevereiro, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms