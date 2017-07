Provas do Encceja será em 8 de outubro

O Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) será aplicado em 21 municipios de Mato Grosso do Sul. As provas serão no dia 8 de outubro e as inscrições podem ser feitas entre os dias 7 e 18 de agosto no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

No país a prova será realizada em 546 municípios de todos os estados. As cidades teriam sido escolhidas, de acordo com a Agência Brasil, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação que informaram a demanda para a realização do exame.

Em MS as cidades são Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Caarapó, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Iguatemi, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Três Lagoas.

O exame é para estudantes residentes no Brasil que desejam obter a certificação dos ensinos fundamental ou médio.

