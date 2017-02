O MEC também divulgou na segunda-feira, 6, um balanço do Programa Universidade Para Todos (Prouni), que registrou quase 3 milhões de inscrições para 214 mil bolsas de estudo na primeira chamada. A maior parte dos inscritos é de São Paulo (270.667). Já no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram registradas 4,9 milhões de inscrições. Dessas, aproximadamente 1,9 milhão é da Região Nordeste. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários