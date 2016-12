Protetor solar em pó e água termal são tendências do verão

Com a chegada do verão,as temperaturas ficam mais elevadas, todos começam a pensar em alternativas de roupas, cabelos, acessórios e maquiagens que sejam mais confortáveis e leves para essa temporada. A especialista em luxo, Carolina Boari dá dicas e destaca quais são as tendências mais usuais para essa época.

A cor do verão 2017, divulgada pela Pantone, é um verde amarelado, que remete à natureza e foi batizado de Greenery. A cor combina com o verão brasileiro e já está no catwalk [passarela] de marcas como Pucci, Balenciaga e Michael Kors.

Então, vamos lá?

Cabelos: cabelos naturais, ondulados e sem alisamento continuam sendo tendência, bem no estilo “podrinho”, ou seja, bagunçado/arrumadinho é a grande aposta do verão 2017.

Unhas: para as unhas, o formato quadrado das pontas e os tons metalizados são as apostas das marcas mais conceituadas. O hand made [feito à mão] é tendência, tanto em acessórios quanto em roupas.

Roupas: o tricô, por exemplo, é a aposta certa para compor um look casual ou sofisticado, além disso, proporciona conforto e elegância.

Moda praia: os biquínis também seguem o estilo mais rústico, confeccionados com crochê, adornados com cordas, argolas e franjas. A bolsa de palha ajuda a compor o estilo de praia do verão 2017.

Formatos de roupas: fendas, decotes profundos e motivos florais e românticos também são tendências para a próxima estação, que vai abusar da renda para conferir feminilidade e leveza.

Make: o verão pede uma maquiagem mais leve e iluminada. O gloss é a grande tendência da estação, pode ser usado nos lábios ou nos olhos, como sombra, e até mesmo nas maçãs do rosto.

Água termal e cuidados com a pele: altas temperaturas e sol forte pedem cuidados especiais com a saúde. A água é fundamental no verão, tanto para beber, quanto para hidratar a pele, sendo a água termal um item valiosíssimo na estação mais quente do ano. Além de refrescar, a água termal acalma a pele, limpa e alivia as queimaduras solares. Também é essencial proteger a cútis usando protetores solares, inclusive em pó, que são sucesso no segmento dermatológico.

Óculos de sol: verão, sol, iluminação pedem cuidados com os olhos. Os óculos de sol surgem com estilo vintage, cat-eye (gatinho) e a madrepérola é utilizada como adorno. As lentes espelhadas continuam em alta.

