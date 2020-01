Protestos no Iraque deixam ao menos 12 mortos e 159 feridos

Ao menos 12 pessoas morreram e 159 ficaram feridas nas últimas 48 horas em confrontos entre manifestantes e forças de seguranças iraquianas após a retomada dos protestos no país. A Comissão de Direitos Humanos que atua no Iraque relatou a morte de quatro manifestantes em Bagdá, um na província de Diyala, três no sudeste de Basra e dois em Kerbala, ao sul da capital, além de dois militares. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.